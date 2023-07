Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+0,6%) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) (-0,3%) vermeldeten stark angestiegene Nettozinserträge für das abgelaufene Quartal und hoben zudem ihre Jahresausblicke für diese Kennzahl an, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zudem seien Stabilisierungstendenzen im Investmentbanking zu vernehmen gewesen. Die Ergebnisse würden eine weiterhin große Resilienz der US-Wirtschaft und -Konsumenten zeigen. Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-4%) habe hingegen einen Gewinnrückgang von 36% im Jahresvergleich vermelden müssen, dies sei aber von Analysten weitgehend so erwartet worden. Die Markt-Erstreaktion sei aber dennoch verhalten ausgefallen.



Der Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ Helsinki-Symbol: NOKIA) (-9,4%) habe am Freitag schlechte Zahlen veröffentlicht. Die Finnen hätten mit ihren Umsatzzahlen für das abgelaufene Quartal die Konsenserwartungen verfehlt und gleichzeitig den Jahresausblick für Umsatz und die operative Marge zurückgenommen. Als Grund werde der zurückhaltende Konsum und dadurch bei Investitionen sparsamere Telekomunternehmen genannt. Im Zuge der Nachrichten hätten die Aktien des Mitbewerbers Ericsson ebenfalls signifikant verloren. (17.07.2023/ac/a/m)

