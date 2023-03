Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (30.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuellen Turbulenzen im Bankensektor seien durch die Pleite der US-Regionalbank Silicon Valley Bank ausgelöst worden. Andere kleinere Finanzinstitute seien in der Folge unter Druck gekommen. In dieser Woche habe sich zwar die Volatilität in dem Sektor beruhigt. Nun könnten die Großbanken durch einen Plan der Einlagensicherung aber ebenfalls unter Druck geraten.Die US-Einlagensicherung FDIC erwäge informierten Kreisen zufolge, die Kosten der jüngsten Bankpleiten zu einem größeren Teil als üblich auf die größten Institute des Landes zu verteilen. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Die FDIC müsse nach den Pleiten von Silicon Valley Bank und Signature Bank rund 23 Milliarden Dollar (21 Milliarden Euro) abdecken. Um den 128 Milliarden Dollar schweren Einlagensicherungsfonds zu stützen, sei für Mai eine so genannte Sonderabgabe für die Branche angekündigt worden.Vonseiten der Politik stehe der Fonds unter Druck, kleine Banken zu schonen. Die Einlagensicherung habe bereits darauf hingewiesen, bei der Festsetzung der Beiträge einen gewissen Spielraum zu haben. Hinter den Kulissen versuche die FDIC dem Vernehmen nach, die Belastung für die kleinen Lokalbanken zu begrenzen, indem sie einen übergroßen Teil der Kosten auf die Großbanken verlagere. Dies würde die ohnehin schon milliardenschweren Rechnungen von J.P. Morgan Chase, Bank of America und Wells Fargo noch weiter erhöhen.Der KBW Regional Banking Index, der die Aktien von 50 Kreditinstituten umfasse, habe gestern 0,6 Prozent fester geschlossen, nachdem Bloomberg über die internen Überlegungen der FDIC berichtet habe. Die Aktien großer Banken hätten ihre Gewinne abgegeben, hätten sich aber bis zum Handelsschluss inmitten einer breiteren Marktrally erholt.Zwar seien J.P. Morgan & Co hochprofitabel, zuletzt habe sich das Sentiment aber immer mehr eingetrübt und die Unruhe in der Branche sei noch nicht vorbei. In rund zwei Wochen würden die US-Großbanken mit den Quartalszahlen aufwarten. Dann werde es mehr Klarheit geben, wie es operativ zuletzt gelaufen sei und wie es mit den Ausschüttungen weitergehe.Wer bei J.P. Morgan investiert ist, bleibt mit Stopp 90,00 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Citigroup sei ebenfalls eine laufende Empfehlung, hier sollten Anleger den Stopp bei 35,00 Euro beachten. (Analyse vom 30.03.2023)