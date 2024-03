NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

193,79 USD +0,59% (19.03.2024, 21:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin mit "overweight" ein.Die überraschende und seltene Erhöhung der Dividende von J.P. Morgan außerhalb des Zyklus um 10% spiegele nach Ansicht von Wells ein größeres Vertrauen in die starke Kapitalausstattung der Bank und ihre Fähigkeit wider, die Erträge während eines Zyklus zu steigern. Wells habe die Schätzungen für 2025 und 2026 angehoben, um mehr Vertrauen in die mittelfristige Ertragskraft von J.P. Morgan widerzuspiegeln. Die Bank habe kein formelles Ausschüttungsziel und könnte ihre Dividende noch einmal anheben, nachdem die Federal Reserve Ende Juni die Ergebnisse des Stresstests veröffentlicht habe, so Wells Fargo in einer Research Note.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 200 auf 220 USD. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:178,90 EUR +0,22% (20.03.2024, 12:06)