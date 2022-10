NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

126,08 USD +1,19% (28.10.2022, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (30.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die US-Bank habe im dritten Quartal zwar weniger verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum, habe die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertreffen können. Die J.P. Morgan Chase-Aktie habe auf die veröffentlichten Q3-Zahlen mit einem deutlichen Kursanstieg reagiert. Ein Fortsetzung des Aufwärtstrends sei wahrscheinlich, denn die infolge der Rezessionsängste seit Jahresanfang unter Druck stehenden US-Bankenwerte hätten gewisses Nachholpotenzial aufgebaut. Aktienrückkauf sei aber bei J.P. Morgan Chase vorerst kein Kurstreiber mehr. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.10.2022)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:126,42 EUR +1,14% (28.10.2022, 22:26)