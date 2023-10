Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.J.P. Morgan, die größte Bank der USA, habe ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen habe man erneut überzeugen können, in den vergangenen drei Monaten sei das Geschäft rund gelaufen. Der Konzern präsentiere sich zum wiederholten Mal als Gewinner.Bei den Erlösen habe die Prognose von 39,6 Milliarden Dollar mit 40,7 Milliarden Dollar im dritten Quartal klar geschlagen werden können. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 13,2 Milliarden Dollar geblieben, erwartet worden seien 11,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie habe 4,33 Dollar erreicht und damit ebenfalls klar über der Prognose (3,96 Dollar je Aktie) gelegen.Insgesamt sei es in fast allen Sparten besser als erwartet gelaufen: Die Erlöse im Investmentbanking seien zwar im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 1,61 Milliarden Dollar zurückgegangen. Aber Analysten hätten im Schnitt nur mit 1,48 Milliarden Dollar gerechnet. Zudem dürfte es sich um eine branchenweite Entwicklung handeln.Im Handel mit Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Zinsen habe man die Erwartungen schlagen können, während man im Aktienhandel 200 Millionen Dollar unter der Prognose geblieben sei. Auch im Kreditgeschäft mit Nettozinserträgen von 23,2 Milliarden Dollar habe man mehr als gedacht geliefert (22,3 Milliarden Dollar). Stark gewesen seien insgesamt vergleichsweise geringe Rückstellungen für Kreditverluste von 1,38 Milliarden Dollar. Experten seien im Mittel von 2,48 Milliarden Dollar ausgegangen.Die heute von J.P. Morgan präsentierten Zahlen würden erneut beweisen, wie resilient die Bank sei. Seit den Turbulenzen im Frühjahr habe sich die Großbank als eindeutiger Gewinner herauskristallisiert.Investierte Anleger bleiben daher an Bord, mutige Börsianer können noch mit Stopp bei 110,00 Euro zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur J.P. Morgan Chase-Aktie. (Analyse vom 13.10.2023)