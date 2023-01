Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Mit Spannung seien die Zahlen von J.P. Morgan erwartet würden. Sie würden nicht nur Rückschlüsse auf die Verfassung des Geldhauses selbst geben, sondern würden auch ein Schlaglicht auf die Entwicklung der größten Volkswirtschaft der Welt werfen. Dabei zeige sich, dass die Geschäfte je nach Segment höchst unterschiedlich verlaufen seien. Damit sei 2023 alles drin.Im vierten Quartal habe die Bank beim Gewinn je Aktie mit 3,57 Dollar die Erwartungen des Konsens von 3,07 Dollar übertroffen. Der Umsatz habe mit 35,6 Milliarden Dollar ebenfalls über den Schätzungen (34,3 Milliarden Dollar) gelegen. Dabei habe sich gezeigt, dass die Erlöse im Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen ebenso wie die im Aktienhandel leicht unter den Erwartungen des Marktes gelegen hätten.Ebenfalls schwach seien die Geschäfte bei IPOs und Beratung ausgefallen, sodass der Umsatz der Investmentbanking-Sparte mit 1,39 Milliarden Dollar fast 60 Prozent geringer ausgefallen sei als vor einem Jahr. Die Erwartungen seien ebenfalls verfehlt worden. Allerdings habe das aus dem Kreditgeschäft resultierende Nettozinseinkommen auf 20,3 Milliarden Dollar angezogen. Prognostiziert worden seien nur 18,8 Milliarden. Mit 2,29 Milliarden Dollar habe eine etwas höher als gedachte Risikovorsorge für Kreditausfälle gebildet werden müssen.Die Anleger würden die schwächer als erwarteten Zahlen im Investmentbanking heute verschnupft aufnehmen und die Aktie vorbörslich auf Talfahrt schicken. Zuletzt habe sich der Kurs deutlich erholt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".(Analyse vom 13.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link