Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

119,70 EUR -0,35% (03.04.2023, 21:22)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

130,31 USD 0,00% (03.04.2023, 21:12)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (03.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenauftakt gehe es am US-Aktienmarkt im Bankensektor mehrheitlich aufwärts. Dennoch sollten sich Anleger nicht in Sicherheit wiegen, wenn es nach der US-Bank J.P. Morgan gehe. Grund dafür: Das größte US-Geldhaus warne, dass weiteren Banken die Liquiditätsreserven ausgehen könnten, wenn die Geldabflüsse anhalten würden.Wie CNBC berichtet habe, würden die US-Banken ihre Reserven verwenden, um das von den Einlegern abgezogene Bargeld zu decken, was zu einer potenziell katastrophalen Situation führen könnte, so die Warnung von J.P. Morgan Chase.In einem turbulenten März hätten die Einleger nach saisonbereinigten Daten der Federal Reserve etwas mehr als 300 Milliarden Dollar von den inländischen Banken abgezogen. Gleichzeitig schätze J.P. Morgan, dass Geldmarktfonds von Anlegern, die auf der Suche nach höheren Renditen seien, rund 360 Milliarden Dollar erhalten hätten.Am US-Aktienmarkt würden die Anleger zunächst gelassen auf die Nachricht reagieren. Am Montagabend würden sich die wichtigsten Bankaktien zwischen minus zwei und plus drei Prozent bewegen. Der Dow Jones liegt derweil rund eine Stunde vor Handelsschluss komfortabel im Plus bei knapp 33.600 Zählern, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link