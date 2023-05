7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking.



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.In einer von der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC orchestrierten Transaktion übernehme J.P. Morgan Chase die angeschlagene First Republic Bank Der Deal sei am Wochenende eingefädelt worden und solle einen Schlussstrich unter die Causa der First Republic Bank setzen, deren Aktienkursverfall seit den Finanzmarktturbulenzen im März nicht mehr aufzuhalten gewesen sei. Habe die Aktie im August vorigen Jahres noch bei über USD 170 notiert, habe sie letzten Freitag nur mehr zwischen USD 3 und USD 4 gehandelt.J.P. Morgan Chase übernehme im Zuge der Transaktion USD 92 Mrd. an Einlagen und USD 173 Mrd. an Krediten, welche auch USD 30 Mrd. an Wertpapieren beinhalten würden. Potenzielle Verluste bzw. schlagend werdende Kreditrisiken sowie Wertaufholungen, die aus den zugrundeliegenden Vermögenswerten resultieren würden, würden mit der FDIC geteilt. Die Behörde habe die initialen Kosten für den Einlagensicherungsfonds auf USD 13 Mrd. geschätzt. J.P. Morgan Chase übernehme weder Schuldtitel noch Vorzugsaktien der First Republic Bank.J.P. Morgan Chase erwarte im Zuge der Abwicklung einen einmaligen Gewinn nach Steuern in Höhe von ca. USD 2,6 Mrd., dem in den nächsten 18 Monaten erwartete Umstrukturierungskosten in Höhe von ca. USD 2,0 Mrd. nach Steuern gegenüberstehen würden. Das Ziel, eine Kernkapitalquote (CET-1) von über 13,5% zu erhalten, bleibe aufrecht.Das Bekanntwerden des Ausmaßes der Einlagenabflüsse im Zuge des Quartalsberichts Anfang April habe sicherlich nicht zur Beruhigung der Kunden beigetragen und eine Abwicklung der First Republic Bank notwendig gemacht, deren Refinanzierungsfähigkeit durch die entstandene Dynamik bei den Abflüssen nicht mehr gegeben gewesen sei. Weil die Regierung eine Beteiligung ausgeschlossen habe, habe eine Alternative gefunden werden müssen und Brancheprimus J.P. Morgan Chase könne sich nun als "Retter in der Not" etablieren. Der größten US-Bank sei es aus Wettbewerbsgründen bislang untersagt worden, abseits des organischen Wachstums durch Übernahmen noch größer zu werden. Nun könne sie ihre Stärke voll ausspielen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von J.P. Morgan Chase lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 02.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: