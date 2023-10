NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (16.10.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) an.Wells Fargo sei der Ansicht, dass JPMorgan mehr als je zuvor in ihrer Geschichte von den Marktanteilen, der Effizienz und den Diversifizierungsvorteilen profitiere, die mit der Größe einhergehen würden, auch wenn das Analysehaus die künftigen Investitionsausgaben weiterhin genau im Auge behalte, heiße es in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. J.P. Morgan Chase bleibe ein erstklassiges Investment.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 180 auf 185 USD erhöht. (Analyse vom 15.10.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:140,00 EUR -0,64% (16.10.2023, 21:49)