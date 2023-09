Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

136,50 EUR -0,15% (05.09.2023, 11:49)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

146,82 USD +0,33% (04.09.2023, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.JPMorgan sei das Maß aller Dinge in der Bankenbranche. Die US-Bank habe aus den Turbulenzen im Frühjahr sogar noch Kapital schlagen können. Zuletzt habe die Aktie jedoch einiges abgegeben müssen. Auf Jahressicht habe sich das Papier von JPMorgan zwar besser geschlagen als der KBW-Bankenindex: Ein Plus von 9,5% stehe Verlusten von 18,3% gegenüber. Der breitgefasste Markt, repräsentiert durch den S&P 500, habe allerdings bisher um 17,6% zulegen können.Statistisch gesehen habe der September bei der Aktie von JPMorgan auf Sicht von zehn Jahren mit -0,16% wenig Veränderung gebracht. Allerdings wäre es in der Regel günstig gewesen, in diesem Monat einzusteigen. Denn der Oktober habe im Schnitt der letzten zehn Jahre Kursgewinne von 4,4% gebracht, der November von 6,5% und im Dezember seien immerhin noch 1,3% für Anleger drin gewesen.Ein Katalysator könnten im Oktober die Zahlen zum dritten Quartal sein. In den vergangenen vier Quartalen seien die Prognosen des Marktes stets übertroffen worden. Die Chancen stünden auch am 13. Oktober, wenn JPMorgan seine Bücher öffne, gut. Mit der Übernahme der angeschlagenen First Republic Bank im Frühjahr habe das Geschäft weiter gestärkt werden können. Das sollte sich nun sukzessive in höheren Erlösen und Gewinnen niederschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: