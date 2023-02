Per Ende des dritten Quartals 2022 hätten sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen mit 0,72% bzw. 0,26% des ausstehenden Kreditvolumens auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC im Jahr 1984 gelegen. Auch zum Schlussquartal 2022 dürften hier nennenswerte Anstiege ausbleiben. Eine etwaige Verschlechterung käme hier also von einem sehr hohen Niveau bzw. einer niedrigen Ausgangsbasis und würde daher äußerst moderat ausfallen.



Alles in allem bleiben die Ertragsaussichten für den Branchenprimus weiterhin günstig, weshalb Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie bestätigt. Das Kursziel von USD 165 (zuvor: USD 140) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 14.02.2023)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu kaufen.Mit einem weltweiten Marktanteil von 8,0% der Erträge im vierten Quartal 2022 sei J.P. Morgan Chase die global führende Investmentbank und habe eine starke Marktstellung im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen sowie Emissionen inne.Die Erträge seien im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um satte 18% auf USD 34,5 Mrd. gestiegen. Stark gezeigt hätten sich hier insbesondere die Nettozinserträge, welche um formidable 48% auf USD 20,3 Mrd. geklettert seien. Neben höheren Zinsen habe das Institut auch vom gesteigerten Kreditvolumen profitiert (+6%). Damit habe der Ertragsrückgang im nicht-zinsbezogenen Geschäft (-8% auf USD 15,3 Mrd.) mehr als ausgeglichen werden können.Schwächer habe sich einmal mehr das Segment "Corporate & Investment Bank" gezeigt, wo die Erträge im Jahresvergleich um 9% auf USD 10,5 Mrd. zurückgegangen seien. Spürbar gewesen sei der Rückgang hier insbesondere in der Investmentbanking-Sparte (-57% auf USD 1,4 Mrd.), zumal wegen des schwachen Marktumfelds nach wie vor viele Deals "auf Eis" gelegt würden bzw. die M&A-Aktivität zurückgehe.Fester habe sich dagegen die Markets-Sparte gezeigt (+8% auf USD 6,8 Mrd.), wo sich der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren (+12% auf USD 3,7 Mrd.) weiterhin günstig entwickelt habe. Die Erträge im Aktienhandel hätten mit soliden USD 1,9 Mrd. gleichauf mit dem Vorjahresquartal gelegen. Von seiner Sonnenseite würden sich im aktuellen Umfeld steigender Zinsen weiterhin die zinsbezogenen Geschäftsfelder wie Consumer & Community Banking (+29% auf USD 15,8 Mrd.) und Commercial Banking (+30% auf USD 3,4 Mrd.) zeigen.Der Nettogewinn sei im Berichtsquartal gegenüber einer ohnehin schon hohen Vergleichsbasis nochmals um 6% auf USD 11,0 Mrd. gestiegen. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 3,57 über den Markterwartungen von im Schnitt USD 3,10 je Aktie gelegen.Die Höherdotierung der Risikovorsorgen berücksichtige insbesondere die erwartete Verlangsamung des konjunkturellen Wachstums, zumal bei der Bemessung der zu bildenden Vorsorge für drohende Kreditausfälle auf den erwarteten Verlust abgestellt werde. Mit einem Anteil von 0,27% am gesamten ausstehenden Kreditvolumen hätten die effektiven Abschreibungen bei J.P. Morgan im Jahr 2022 nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau gelegen. Im Geschäftsjahr 2019 hätten sich diese noch auf 0,60% belaufen. Mit Rückstellungen von rund USD 20,8 Mrd. verfüge das Institut trotz aller Vorsorgeauflösungen in den letzten Quartalen noch immer über einen signifikant größeren Puffer als vor Ausbruch der Pandemie (1. Januar 2020: USD 18,6 Mrd.). Dem gegenüber stehe ein adäquater Anstieg bei den risikogewichteten Aktiva von gut 10% auf USD 1,7 Bio.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im standardisierten Ansatz im Vergleich zum Vorquartal (Q3 2022) von 12,5% auf 13,2% und im fortgeschrittenen Ansatz von 13,0% auf 13,5% erhöht. Der Return on Common Equity (Eigenkapitalrentabilität) habe sich im Jahresvergleich stabil bei soliden 16% gehalten.Für das Gesamtjahr 2023 rechne J.P. Morgan mit Nettozinserträgen in Höhe von rund USD 73 Mrd. (2022: USD 67 Mrd.) und Kosten von rund USD 81 Mrd. (2022: USD 75,9 Mrd.).J.P. Morgan habe im abgelaufenen vierten Quartal ein alles in allem recht solides Ergebnis präsentiert. Die fallweisen Ertragsrückgänge einzelner Sparten (wie z.B. Investmentbanking) würden sich aus der außerordentlich hohen Vergleichsbasis im Vorjahr sowie der global schwächeren Dynamik im Kontext der geopolitischen Spannungen ergeben. Kompensierend wirke hier jedoch die Normalisierung der Geldpolitik, die insbesondere in den USA schon weit fortgeschritten sei und die Ertragsaussichten im Kreditgeschäft verbessere. Dies sei umso beachtlicher, als sich die Kreditqualität trotz höherer Zinsen dank des robusten US-Arbeitsmarktes nach wie vor auf einem Allzeithoch befinde.