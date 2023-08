Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

139,70 EUR -0,14% (11.08.2023, 14:40)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

153,56 USD -0,15% (10.08.2023)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM).J.P. Morgan habe im abgelaufenen zweiten Quartal ein bombastisches Ergebnis geliefert. Auch ohne Ergebnisbeiträge der übernommenen First Republic Bank lasse sich dieses als fabelhaft beschreiben. Mit der Übernahme der einst 14. größten Bank der USA könne sich J.P. Morgan als "Retter in der Not" präsentieren, was sich sehr positiv auf das Image des Branchenprimus ausgewirkt habe. Da es J.P. Morgan aus Wettbewerbsgründen bislang untersagt gewesen sei, durch Übernahmen noch größer zu werden, habe die Bank nun ihre Stärke voll ausspielen können.Ansonsten profitiere J.P. Morgan wie seine Mitbewerber von den höheren Zinsen, welche insbesondere in den USA die Ertragsaussichten im Kreditgeschäft weiter verbessern würden. Dank des weiterhin soliden Arbeitsmarktes lasse sich die Kreditqualität im US-Bankensektor als weiterhin sehr gut einstufen. Per Ende Q1 2023 hätten sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen mit 0,75% bzw. 0,41% (Q4 2022: 0,73% bzw. 0,36%) des ausstehenden Kreditvolumens auf einem historisch sehr niedrigen Stand gelegen.Die Mittelwerte seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC im Jahr 1984 lägen hierfür bei 1,93% bzw. 0,78%. Zumal der Konjunktureinbruch weniger stark ausfallen dürfte als noch vor ein paar Monaten befürchtet, erwarte der Analyst hier keine nennenswerten Anstiege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity