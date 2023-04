Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

124,10 EUR +6,25% (14.04.2023, 14:54)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

128,99 USD +0,38% (13.04.2023, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Traditionell beginne mit der Vorlage der Quartalszahlen der US-Banken die Bilanzsaison in Amerika. JPMorgan, die größte Bank des Landes, habe nun ihre Bücher für das erste Quartal geöffnet. Die Ergebnisse seien zum Teil verblüffend, denn in den letzten Wochen habe die Skepsis gegenüber dem Sektor überwogen.Die Bank habe mit 39,3 Mrd. USD so hohe Erträge eingefahren wie bisher in keinem anderen Quartal zuvor. Dass JPMorgan nun 25% mehr als vor einem Jahr erzielt habe, dürfte daran liegen, dass die steigenden Zinsen stärker durchgeschlagen hätten als gedacht. Bei den Einlagen habe der US-Finanzkonzern trotz der jüngsten Turbulenzen 1,6% im Vergleich zum vierten Quartal hinzugewonnen. Konkurrenten dürften indes Guthaben verloren haben. Mit einem kräftigen Plus sei die Kreditnachfrage zudem stark geblieben.Das zeige sich besonders an den Nettozinserträgen, die um 49% auf 20,8 Mrd. USD im Jahresvergleich gestiegen seien. Für das Gesamtjahr 2023 sei die Prognose nun von rund 73 auf 81 Mrd. USD deutlich erhöht worden. Der Nettogewinn habe um satte 52% auf 12,6 Mrd. USD zugelegt. Je Aktie sei ein Überschuss von 4,32 USD eingefahren worden. Kein Wunder, denn auch im Investmentbanking hätten in fast allen Bereichen Zuwächse erreicht und die Prognosen übertroffen werden können.Die JPMoragn-Aktie sei eine laufende Empfehlung, Mutige Anleger könnten nun nachkaufen mit Stopp bei 90 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link