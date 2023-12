Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

152,30 EUR +0,07% (19.12.2023, 11:17)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

166,23 USD +0,61% (18.12.2023, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Daiwa Capital Markets:Die Analysten von Daiwa Capital Markets stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von "outperform" auf "buy" hoch.Daiwa Capital habe sein Sektorrating für die US-Großbanken auf "positiv" angehoben, da es nun von einer sanften Landung der US-Wirtschaft ausgehe und der Meinung sei, dass die Basel III Endgame NPR, die heftigen Widerstand hervorgerufen habe, teilweise zurückgenommen werden könnte.J.P. Morgan habe sich in diesem Jahr relativ solide entwickelt, aber seine Bewertung scheine noch attraktiver zu sein, wenn sich die Fähigkeit zur Erwirtschaftung eines Gewinns pro Aktie noch weiter verbessere, so Daiwa gegenüber den Investoren.Die Analysten von Daiwa Capital Markets stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase von "outperform" auf "buy" herauf. Das Kursziel laute 200 USD. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: