Mutige Anleger können über einen Einstieg nachdenken, der Stopp verbleibt bei 120,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2024)



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Finanzbranche gehe derzeit wieder die Angst um, denn die Probleme bei US-Gewerbeimmobilien würden viele Marktteilnehmer an die Turbulenzen letzten März erinnern. Damals seien wie heute gerade Regionalbanken unter die Räder gekommen. "Der Aktionär" werfe einen Blick auf Branchenprimus J.P. Morgan.Mehrere mittelgroße US-Regionalbanken seien vergangenes Frühjahr pleite gegangen. Schuld seien die Auswirkungen der im Mai 2022 gestarteten Zinswende gewesen. Vor allem Anleihen, die an Wert verloren und in den Büchern der Geldhäuser geschlummert hätten, seien zum Brandbeschleuniger geworden. Aktuell gehe es aber um eine andere Assetklasse, die Gewerbeimmobilien.Ausgerechnet wieder die kleineren und mittelgroßen Finanzinstitute in den USA seien die Hauptplayer am Markt für Gewerbeimmobilien. Sie würden 70 Prozent der vergebenen Darlehen halten. Seit Anfang des Monats konzentriere sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf das Untersegment Büroimmobilien, denn derzeit stünden fast 20 Prozent dieser Flächen in den USA leer.Der Branchenprimus J.P. Morgan habe erst vergangenes Jahr aus der Krise im Regionalbankensektor Kapital schlagen können. Das Geldhaus habe sich mit der Übernahme der insolventen First Republic Bank gestärkt. Auch dieses Mal könnte es für J.P. Morgan Chancen geben. Denn die Bank selbst sei im Vergleich zu Wettbewerbern gerade bei Büroimmobilien nicht sonderlich stark engagiert.J.P. Morgan sei breit diversifiziert und habe in den meisten Geschäftsfeldern eine führende Position in den USA inne. Egal ob es sich um Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Vermögensverwaltung oder das Geschäft mit Unternehmen handele, J.P. Morgan sei vorne mit dabei.In der Vergangenheit sei das Geldhaus zudem mit einem guten Risikomanagement aufgefallen. Das könnte dem Finanzinstitut auch in der aktuellen Phase helfen. Im Vergleich zu anderen Banken, gerade kleineren Konkurrenten, dürften die Risiken aus dem Bereich Büroimmobilien gut zu handhaben sein.Die Rally der Aktie gehe ungeachtet der Probleme bei Büroimmobilien weiter. Auch das Verlaufshoch vom Oktober 2022 bei rund 170,00 Dollar habe jüngst geknackt werden können. Die Bewertung sei mit einem KGV von 11 für das laufende Jahr noch moderat.