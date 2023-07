7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

136,70 EUR +3,01% (14.07.2023, 15:16)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

148,87 USD +0,49% (13.07.2023, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, JPMorgan Chase & Co, habe ihre Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Dank höherer Zinserträge habe der US-Branchenprimus von hoher Basis aus abermals einen beachtlichen Gewinnanstieg verzeichnet und die Erwartungen übertroffen.Der Nettogewinn sei in Q2 2023 gegenüber dem Vorjahr um sagenhafte 67% auf USD 14,5 Mrd. gestiegen. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 4,75 über den Markterwartungen von im Schnitt USD 4,00 je Aktie gelegen. Exklusive der First Republic Bank (FRB), welche JPMorgan Anfang Mai in einer von der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC orchestrierten Transaktion übernommen habe, hätte das Gewinnplus noch immer äußerst hohe 40% betragen.Die Erträge hätten im Jahresvergleich um satte 34% (+21 % exkl. FRB) auf USD 42,4 Mrd. zugenommen. Stark hätten sich hier insbesondere die Nettozinserträge gezeigt, welche um formidable 44% (+38 % exkl. FRB) auf USD 21,9 Mrd. geklettert seien. Neben höheren Zinsen habe das Institut auch vom gesteigerten Kreditvolumina (+13%) profitiert. Im nicht-zinsbezogenen Geschäft hätten die Erträge um satte 25% (+6% exkl. FRB) auf USD 20,5 Mrd. gesteigert werden können. Die Kosten seien um 11% (+8% exkl. FRB) auf USD 20,8 Mrd. gestiegen.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich in Q2 2023 auf USD 2,9 Mrd. nach USD 1,1 Mrd. im Vorjahresquartal belaufen. Ohne FRB hätten diese im Berichtsquartal bei USD 1,7 Mrd. gelegen. Die tatsächlichen Abschreibungen hätten sich auf USD 1,4 Mrd. (Q2 2022: USD 0,7 Mrd.) belaufen und lägen damit auf einem weiterhin moderaten und für JPMorgan leicht verkraftbaren Niveau.Ausblick 2023: Für das Gesamtjahr habe JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge zum nunmehr zweiten Mal angehoben und erwarte diese in einer Höhe von USD 87 Mrd. (2022: USD 67 Mrd.) nach zuvor USD 81 Mrd. Die Kosten erwarte man in einer Höhe von USD 84,5 Mrd. nach zuvor USD 81 Mrd. (2022: USD 75,9 Mrd.).Die Aktie von JPMorgan reagiere auf die Quartalszahlen im vorbörslichen Handel aktuell mit einem Aufschlag von rund 3%.Die letzte Empfehlung zur Aktie von J.P. Morgan Chase lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 14.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: