Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (17.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets heben das Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von 167 auf 171 USD an.Das Unternehmen habe einen "großen, breit angelegten Erfolg" mit verbesserten Prognosen gemeldet, der seine Fähigkeit unter Beweis stelle, in einem schwierigen Umfeld Marktanteile zu gewinnen, und die defensiven Eigenschaften der JPM-Aktie hervorhebe, so BMO in einer Research-Note an die Anleger. Das Unternehmen füge jedoch hinzu, dass das Management auch auf makroökonomische Risiken wie Inflation, Staatsverschuldung, quantitative Straffung und Geopolitik sowie auf unternehmensspezifische Risiken wie Kostendruck hingewiesen habe.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Aktie von J.P. Morgan Chase weiterhin mit "market-perform". (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:124,32 EUR -0,42% (17.10.2023, 10:46)