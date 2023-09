NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

145,29 USD -0,79% (26.09.2023, 18:30)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (26.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) nach wie vor mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 219 USD auf 215 USD.Nach Ansicht der Analysten würden die neuen Kapitalstandards in ihrer jetzigen Form die Kapitalanforderungen um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz auf 25 bis 30% erhöhen, wobei die größeren und stärker kapitalmarktorientierten Banken am stärksten betroffen wären. Die Analysten sähen zwar langfristig keine geringeren Aktienrenditen für den Bankensektor, würden aber denken, dass es einige Zeit dauern werde, sich darauf einzustellen. In der Zwischenzeit hätten die neuen Vorschriften unnötigerweise eine weitere Periode der Unsicherheit für die Anleger in Bankaktien geschaffen, und das sei natürlich äußerst negativ für die Stimmung gegenüber Banken.Die Analysten von Oppenheimer bewerten die J.P. Morgan Chase-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform". (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:137,30 EUR -0,72% (26.09.2023, 18:28)