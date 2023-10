NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (21.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die US-Bank habe für das abgelaufene Quartal einen überraschend hohen Gewinn ausweisen. Alle Geschäftsbereiche von JPMorgan seien sehr gut gelaufen. Die Aktie habe sich aber in letzter Zeit eher nach unten bewegt und sei nun auch unter die 50-Tage-Linie gefallen. Eine Unterstützung könnte die 200-Tage-Linie bieten. Das aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Umfeld sei für Banken derzeit eher ungünstig. JPMorgan sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs" mit dem Stopp 110 Euro. Wegen gestiegenen Risiken sei ein Neueinstieg aber aktuell kein Thema, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2023)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:135,00 EUR -1,60% (20.10.2023, 22:26)