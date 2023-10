NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

145,29 USD -0,79% (26.09.2023, 18:30)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) nach wie vor mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 176 USD auf 169 USD.Das Researchhaus führe 2025 EPS-Schätzungen für seine US-Bankenabdeckung ein und aktualisiere seine FED-Zinsprognosen, um zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 und vier Zinssenkungen im Jahr 2025 zu berücksichtigen. Das Researchhaus gehe davon aus, dass sich die Nettozinserträge im Jahr 2024 stabilisieren würden, aber es gebe "eine Menge Faktoren", die bestimmen würden, wie und wann dies geschehe.Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die J.P. Morgan Chase-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:137,30 EUR -0,72% (26.09.2023, 18:28)