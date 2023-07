Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

136,50 EUR +2,86% (14.07.2023, 15:08)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

148,87 USD +0,49% (13.07.2023, 22:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Mit J.P. Morgan Chase eröffne das größte amerikanische Geldhaus traditionell den Zahlenreigen der US-Banken. Und die Kennziffern, die die Amerikaner den Anlegern präsentieren würden, könnten sich wahrlich sehen lassen: Sowohl die Erträge als auch der Gewinn würden über den Markterwartungen liegen. Die Aktie ziehe vorbörslich signifikant an.Vor allem dank höherer Zinserträge habe die amerikanische Großbank 14,5 Mrd. Dollar Gewinn erzielt - das entspreche 4,75 Dollar je Aktie. Das seien 67 Prozent mehr als im Vorjahr und zudem besser als gedacht. Die Analysten hätten lediglich mit 4,00 Dollar gerechnet.Auch die Einnahmen von 42,4 Mrd. Dollar seien besser ausgefallen als von den Experten im Vorfeld taxiert. Die Analysten seien lediglich von Einnahmen in Höhe von 39 Mrd. Dollar ausgegangen.Auch der Ausblick dürfte den Anlegern gefallen: Das Finanzinstitut erhöhe nämlich die Jahresprognose für den Zinsüberschuss - außerhalb des Geschäfts mit großen Unternehmen und im Investmentbanking - im laufenden Jahr.Mutige können beim gut diversifizierten Marktführer daher noch zugreifen, so Carsten Kaletta von Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)