Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (22.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Pleite der Regionalbank Silicon Valley Bank im März habe weitere Insolvenzen im Segment der mittelgroßen Institute in den USA nach sich gezogen. Jüngst habe J.P. Morgan die gescheiterte First Republic übernommen. Das Management rechne in der Folge nun mit besseren Geschäften im laufenden Jahr.Die Übernahme der kollabierten First Republic Bank lasse die größte US-Bank J.P. Morgan etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr blicken. Der Nettozinsüberschuss exklusive des Investmentbankings solle dieses Jahr statt 81 rund 84 Milliarden Dollar (77,7 Milliarden Euro) betragen, wenngleich es noch Unwägbarkeiten gebe, so J.P. Morgan heute auf einer Investorenveranstaltung. Die mittelfristigen Auswirkungen der Transaktion stünden derweil noch nicht ganz fest. Zudem habe sich das Management zu den in diesem Jahr auflaufenden Kosten durch die Übernahme der US-Regionalbank geäußert.Die Kosten von J.P. Morgan allein sollten sich dieses Jahr wie zuvor auch prognostiziert auf 81 Milliarden Dollar belaufen. Hinzu kämen nun geschätzte 3,5 Milliarden durch die First Republic, unter anderem für deren Integration. Die kleinere Bank sei im April wegen massiver Kapitalabflüsse ins Schleudern geraten. J.P. Morgan habe sie dann in einer von Aufsichtsbehörden organisierten Rettungsaktion übernommen.J.P. Morgan-Finanzchef Jeremy Barnum gehe davon aus, dass rund die Hälfte der anfallenden Integrationskosten in diesem Jahr anfallen werde. In den kommenden Monaten sei mehr Klarheit über das Geschäftsmodell der übernommenen Bank zu erwarten, habe er bei der Investorenveranstaltung am Montag gesagt. Dies könne bei ansonsten gleichen Bedingungen zu höheren Kosten führen - dann aber auch zu mehr Einnahmen.Trotz der Aussicht auf die höheren Zinserträge durch die First Republic sehe die Führungsetage von J.P. Morgan zudem viele Unsicherheiten in den kommenden Monaten. Dazu würden unter anderem die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve sowie die Reaktion der Verbraucherinnen und Verbraucher auf die gestiegenen Zinsen zählen. So bleibe die Kreditvergabe den Einschätzungen des J.P. Morgan-Managements zufolge weiterhin günstig, sie werde sich im Laufe des Jahres aber normalisieren.Angesichts einer starken Bilanz und dem aus eigener Kraft generierten Kapitalfluss sehe sich J.P. Morgan für möglichen Gegenwind gut gewappnet. Die J.P. Morgan-Aktie habe im frühen Handel an der Wall Street 0,4 Prozent zugelegt, sich dem Trend des Gesamtmarktes dann aber nicht entziehen können und notiere nun im Minus. Die laufende Empfehlung sei als Nummer 1 in den USA sehr gut im Markt positioniert und dürfte am Ende als Gewinner aus der aktuellen Krise hervorgehen.Mutige können noch zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2023)