Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (17.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu kaufen.JPMorgan habe im abgelaufenen Quartal abermals ein robustes Ergebnis abgeliefert. Die Zusatzdotation des Einlagensicherungsfonds der FDIC solle die Freude über das Rekordergebnis im Jahr 2023 nicht trüben. Vielmehr stelle dies "höhere Gewalt" dar und sei auf ein mit der Politik und Aufsicht abgestimmtes Vorgehen zurückzuführen, welches letztlich auch zur Beruhigung der Finanzmärkte infolge der Bankenkrise 2.0 im Frühjahr geführt habe. Dass JPMorgan als größtes US-Institut hier einen größeren Anteil habe übernehmen müssen, solle nicht überraschen. Gleichzeitig war und ist JPMorgan auch der größte Nutznießer der von der FDIC eingefädelten FRB-Übernahme, so der Analyst der RBI.Alles in allem würden die Geschäftsaussichten für den Branchenprimus günstig bleiben, der wie seine Mitbewerber von den hohen Zinsen profitiere, dank derer sich die Ertragsaussichten im Kreditgeschäft verbessert hätten. Wegen des weiterhin soliden Arbeitsmarktes lasse sich die Kreditqualität im US-Bankensektor weiterhin als sehr gut einstufen. Per Ende Q3 2023 hätten sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen mit 0,82% bzw. 0,51% (Q2 2023: 0,76% bzw. 0,48%) des ausstehenden Kreditvolumens auf einem historisch sehr niedrigen Stand gelegen. Die Mittelwerte seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC im Jahr 1984 würden hierfür bei 1,91% bzw. 0,78% liegen. Zumal der Konjunkturabkühlung weniger stark ausfalle als etwa noch voriges Jahr befürchtet, erwarte der Analyst hier keine nennenswerten Anstiege.Alles in allem bleiben die Ertragsaussichten für den Branchenprimus günstig, weshalb Aaron Alber, Analyst der RBI, seine "Kauf"-Empfehlung für die J.P. Morgan Chase-Aktie bestätigt. Das Kursziel von USD 187 (zuvor: USD 156) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.