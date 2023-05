NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

134,97 USD +0,65% (15.05.2023, 20:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (15.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die größte US-Bank habe sämtliche Kundengelder und den überwiegenden Großteil der Vermögenswerte der angeschlagenen First Republic Bank übernommen. J.P. Morgan Chase werde dadurch noch größer und gehöre zu den Profiteuren der US-Bankenkrise. Auch wenn das Geldhaus bisher von der Krise nicht betroffen sei und operativ gut unterwegs sei, könnte das Risiko für J.P. Morgan Chase im weiteren Jahresverlauf steigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.05.2023)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:124,40 EUR +0,65% (15.05.2023, 18:52)