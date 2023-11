NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

142,84 USD +1,00% (03.11.2023, 17:44)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (03.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Odeon Capital:Die Analysten von Odeon Capital stufen die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) von "buy" auf "hold" herab.Während die Analysten immer noch der Meinung seien, dass dies die beste Bank in Amerika sei und dass sie ein Kernbestandteil eines Bankportfolios sein sollte, gebe es "einfach zu viele kurzfristige Negativfaktoren", die darauf hindeuten würden, dass die Aktie im kommenden Jahr eine starke Leistung erbringen werde. Die neu vorgeschlagenen Regulierungen, die jetzt als "Basel Endgame" bezeichnet würden, würden in mehrfacher Hinsicht besonders schmerzhaft sein, wenn sie in Kraft treten würden, und da J.P. Morgan die größte Bank in den USA und führend in mehreren Bankensektoren sei, "wird sie wahrscheinlich stärker betroffen sein als andere Bankunternehmen".Die Analysten von Odeon Capital stufen die J.P. Morgan Chase-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. Das Kursziel laute 140,00 USD. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:133,30 EUR +0,15% (03.11.2023, 17:34)