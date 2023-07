Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Die J.P. Morgan Chase & Co. ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Bei JPMorgan halte der zuletzt gute Newsflow an. Die amerikanische Großbank, die bei dem jüngsten US-Stresstest gut abgeschnitten habe und zudem die Quartalsdividende (von 1,00 auf 1,05 Dollar) erhöhen wolle, komme nun in den Genuss eines doppelten Analysten-Upgrades. Die J.P. Morgan Chase-Aktie gehe es im frühen US-Handel daher nach oben.Jefferies-Anlayst Ken Usdin habe den US-Bankenriesen am Dienstag von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft. Zudem sei das Kursziel von 149 auf 165 Dollar angehoben worden. Die Jefferies-Prognose bedeute in konkreten Zahlen, dass die Aktie gegenüber dem Montag-Schlusskurs von 145,15 Dollar noch rund 14 Prozent zulegen könnte.Aus Sicht von Usdin habe JPMorgan die stärksten Bilanz unter den Großbanken und zudem das beste Ertragspotenzial. Er habe auch gesagt, dass die Übernahme der First Republic Bank die Erträge der US-Großbank weiter ankurbeln könnte. Genauso würden höhere Gebühren die Position der Bank stärken.Engagierte bleiben in jedem Fall dabei, etwaige Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollen, warten besser die Q2-Zahlen (14. Juli) ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link