Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

136,80 EUR +0,22% (13.09.2023, 12:05)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

146,34 USD +1,30% (12.09.2023)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Aktie von J.P. Morgan habe in diesem Jahr bereits mehrfach versucht, einen wichtigen Widerstand zu durchbrechen. Mitte Juli sei schließlich der nachhaltige Ausbruch gelungen. Nachdem der Kurs in der Folge deutlich habe zulegen können, habe er diese Unterstützung nun erneut getestet. Für Trader ergebe sich daraus aber eine lukrative Trading-Chance.Nach dem nachhaltigen Ausbruch über den Widerstand bei 144 Dollar am 7. Juli habe die Aktie in nur 17 Tagen um rund zehn Prozent zugelegt. Zuletzt habe die Aktie allerdings einen Rücksetzer hinnehmen müssen und am 7. September die Marke getestet. Nachdem sich die Aktie am Dienstag mit einem Tagesplus von 1,3 Prozent unter überdurchschnittlich hohem Volumen von dem Support habe abheben können, sei dies als erfolgreicher Test zu werten.Auch der MACD stehe kurz vor einem bullishen Crossover, was ein weiteres Kaufsignal generieren würde. Die nächste Hürde sei dann der GD50, der aktuell noch bei 150,61 Dollar verlaufe. Sollte dieser überwunden werden, könne das Hoch vom 31. Juli bei 159,38 Dollar als mittelfristiges Kursziel anvisiert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: