Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Trotz Rezessionsrisiken und der jüngsten Turbulenzen in Teilen des Finanzsektors seien die großen US-Banken J.P. Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo gut ins neue Jahr gestartet. Die Geldhäuser würden vom Kurs der Notenbank FED profitieren, deren Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation die Kreditvergabe deutlich lukrativer mache.Der Branchenführer J.P. Morgan habe im ersten Quartal rund 12,6 Milliarden Dollar und damit 52 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient, wie er am Freitag in New York mitgeteilt habe. Bei Anlegern sei dies gut angekommen, die Aktie sei mit einem Plus von 7,5 Prozent der Top-Gewinner des Tages im Dow Jones, gefolgt von Goldman Sachs mit plus 1,3 Prozent.Der Zinsüberschuss des größten US-Geldhauses J.P. Morgan sei um fast die Hälfte auf 20,8 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Die gesamten verwalteten Erträge seien dadurch um ein Viertel auf über 39,3 Milliarden Dollar angewachsen. Mit ihren Zahlen habe die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Nachdem die Zusammenbrüche der kleineren US-Regionalbanken Silicon Valley Bank und Signature Bank im März für Unruhe gesorgt hätten, habe J.P. Morgan zudem einen leichten Anstieg der Einlagen verzeichnet. Verunsicherte US-Kunden hätten ihr Geld zu größeren Banken gebracht, die als systemrelevant gelten und strikter reguliert würden.Allerdings würden sich auch Großbanken wie J.P. Morgan, die von Aufsichtsbehörden als gut kapitalisiert eingestuft würden, für einen Abschwung rüsten. Im ersten Quartal habe die Großbank knapp 2,3 Milliarden Dollar für drohende Kreditausfälle zurückgelegt, mehr als eineinhalb Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum.Sowohl J.P. Morgan als auch die Citigroup sind laufende Empfehlungen des "Aktionär". Dabeibleiben, bei J.P. Morgan können Mutige auf dem aktuellen Niveau durchaus nachkaufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 14.04.2023)Mit Material von dpa-AFX