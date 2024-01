Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (12.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA starte heute vor dem offiziellen Handelsbeginn für Finanzinstitute die Berichtssaison. Mit Spannung seien die Zahlen zum letzten Quartal erwartet worden, denn sie würden auch ein Stimmungsbild der Konjunkturentwicklung darstellen. Doch die ersten Banken würden mit ihren Ergebnissen enttäuschen.J.P. Morgan sei als Branchenprimus in den vergangenen Quartalen oft für eine Überraschung gut gewesen. Doch mit oftmals besser als erwarteten Zahlen seien auch die Erwartungen gestiegen. Für das vierte Quartal habe die Bank diese nicht erfüllen können. So sei die Prognose bei den Erlösen von 40,0 Milliarden Dollar zwar nur knapp nicht getroffen worden (39,9 Milliarden Dollar). Der Gewinn je Aktie habe mit 3,04 Dollar aber klar unter der Schätzung von 3,23 Dollar gelegen.Ein Grund für den geringer ausgefallenen Gewinn sei auch ein zu leistender Beitrag zur Einlagensicherung. Ohne diesen hätte der Nettogewinn statt bei 9,3 Milliarden Dollar im vierten Quartal bei 12,1 Milliarden Dollar gelegen. Abgesehen davon seien aber auch die Prognosen im Investmentbanking, insbesondere dem Handelsbereich, und bei den Rückstellungen für Kreditverluste gerissen worden.Die Erwartungen verfehlt habe auch die Bank of America, das Geldhaus habe sich mit einem Gewinnrückgang von 50 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar konfrontiert gesehen. Neben einem insgesamt schwächeren Geschäft hätten hier ebenfalls Sonderbeiträge zur Einlagensicherung ins Kontor geschlagen.Die Zeiten in der Bankenbranche würden rauer, zumal die FED in diesem Jahr mehrmals die Zinsen senken dürfte. Die Erwartungen an einzelne Großbanken müssten sich erst auf einem neuen Niveau einstellen. Bank of America und Wells Fargo seien keine laufenden Empfehlungen des "Aktionär".Die Aktie von J.P. Morgan dürfte im heutigen Handel volatil unterwegs sein. Die seit November laufende Rally könnte sich nach den Quartalszahlen abkühlen.Die Story bleibt indes intakt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Als breit aufgestellte Nummer 1 in den USA würden die Perspektiven positiv bleiben. (Analyse vom 12.01.2024)