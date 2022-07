Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.JPMorgan kommuniziere an diesem Donnerstag wenig Erbauliches. Die größte US-Bank habe wegen der verschlechterten Konjunkturaussichten im Q2 einen weiteren Gewinnrückgang verbucht und zugleich die Markterwartungen verfehlt. Auch bei den Umsätze hätten die Amerikaner unter den Marktprognosen gelegen. Und es gebe noch eine schlechte News.Mit 8,6 Mrd. US-Dollar bzw. 2,76 Dollar je Aktie habe das Geldhaus im Berichtszeitraum zwar etwas mehr als im ersten Jahresviertel verdient, aber 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das sei enttäuschend: Analysten hätten im Schnitt mit 2,90 Dollar gerechnet. Der Einbruch stehe im Kontext mit einer erhöhten Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle - aufgrund des Ukraine-Krieg und den damit einhergehenden konjunkturellen Unsicherheiten.Auch erlösseitig habe JPMorgan die Schätzungen verfehlt. Die ausgewiesenen 31,6 Mrd. Dollar hätten unter den Umsatz-Prognosen der Experten gelegen, die im Schnitt mit 31,96 Mrd. Dollar gerechnet hätten. Jedoch sei die Entwicklung in den unterschiedlichen Bereichen deutlich auseinandergelaufen: Während der Zinsüberschuss um fast ein Fünftel zugelegt habe, seien die übrigen Erträge um zwölf Prozent zurückgegangen. Dies habe u.a. an rückläufigen Gebühreneinnahmen im Investmentbanking gelegen.Nun setze JPMorgan den im April angekündigten milliardenschweren Rückkauf eigener Aktien vorerst aus, um höhere Kapitalanforderungen zu erfüllen. Wenig verwunderlich sei die Aktie vorbörslich zunächst um bis zu mehr als 5 Prozent gefallen, habe die Verluste danach aber etwas eingedämmt.Wer hingegen investiert ist, bleibt dabei, beachtet jedoch unbedingt den Stoppkurs bei 100 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link