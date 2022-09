Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die Ermittlungen zu Cum-Ex-Geschäften würden immer weitere Kreise in Deutschland ziehen. Nun sei auch mit JPMorgan erneut eine ausländische Bank ins Visier der Ermittler geraten.Im milliardenschweren "Cum-Ex"-Steuerskandal habe es erneut eine Razzia bei einer Bank in Frankfurt gegeben. Eine Sprecherin von JPMorgan habe am gestern mitgeteilt, dass Ermittler diese Woche Büros des US-Instituts am Finanzplatz aufgesucht hätten. Man kooperiere weiter mit den deutschen Behörden, habe es geheißen. Nähere Angaben habe sie nicht gemacht. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.Die Staatsanwaltschaft Köln habe mitgeteilt, sie vollstrecke seit Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse gegen eine Bank in Frankfurt sowie gegen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Zusammenhang mit "Cum-Ex"-Verfahren. Beteiligt seien neben Vertretern der Staatsanwaltschaft rund 55 Ermittler der Kriminalpolizei Münster und weiterer Behörde, habe es geheißen.In den "Cum-Ex"-Skandal seien viele Banken verstrickt. Dabei hätten Investoren eine Gesetzeslücke genutzt, um den Fiskus über Jahre um Steuern zu prellen. 2012 sei das Steuerschlupfloch geschlossen worden. Im Sommer 2021 habe der Bundesgerichtshof festgestellt, dass diese Geschäfte als Steuerhinterziehung zu bewerten seien. Dem Staat sei geschätzt ein zweistelliger Milliardenschaden entstanden.Fraglich sei, welche Rolle die Ermittlungen für JPMorgan spielen würden. Eine mögliche Strafe dürfte aufgrund der florierenden Geschäfte zu verkraften sein. Entscheidender für die Kursentwicklung sei die Zinswende und die Frage, ob die USA in eine Rezession rutschen würden.Ein Neueinstieg bei JPMorgan dränge sich aktuell nicht auf. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 90 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link