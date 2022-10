Xetra-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

113,80 EUR +3,34% (14.10.2022, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

114,92 EUR +2,79% (14.10.2022, 16:55)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

111,735 USD +2,16% (14.10.2022, 16:41)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Mit JPMorgan und der Citigroup hätten am Freitag zwei US-Banken für gute Laune gesorgt. Beide Geldhäuser hätten in Q3 zwar weniger als im Vorjahr verdient, hätten jedoch sowohl bei Ergebnis als auch bei den Erlösen die Markterwartungen übertreffen können. Und: Bei JPMorgan rechne Unternehmensboss Jamie Dimon für das Gesamtjahr mit höheren Zinserträgen.Die US-Investmentbank hatbeim Berichtszeitraum 32,7 Mrd. USD erlöst und dabei einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD (9,7 Mrd. USD) erwirtschaftet. Das sei mehr als von Analysten erwartet: Die Experten hätten lediglich 32,1 Mrd. USD an Umsätzen und einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie erwartet. Im Vorjahr seien unter dem Strich 11,7 Mrd. USD Gewinn in den Büchern gestanden.Der Ausblick sei ebenfalls positiv: Bankchef Jamie Dimon rechne nämlich für das Gesamtjahr jetzt mit einem noch höheren Zinsüberschuss als bislang: Abseits der Unternehmens- und Investmentbank solle derselbe jetzt auf 61,5 Mrd. USD statt auf 58 Mrd. USD steigen würden. Überdies solle ab 2023 das derzeit - wegen höherer Kapitalanforderungen der Aufsichtsbehörden - ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen werden.Auch die Citigroup könne mit ihrem Q3-Zahlenwerk durchaus überzeugen. Während die Erträge von 18,5 Mrd. USD die Erwartungen um 230 Mio. USD geschlagen hätten, liege der ausgewiesene Nettogewinn mit 1,50 USD je Aktie um fünf Cent über den Schätzungen der Wall Street. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresperiode bedeute das einen Rückgang von 25%. Vor allem die Investmentbanking-Sparte der Citigroup habe angesichts des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden geopolitischen Unsicherheiten weniger Geschäft gemacht.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie: