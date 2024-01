Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (12.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) unter die Lupe.Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, J.P. Morgan Chase & Co, habe ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Ein Sondereffekt, der nicht im Verantwortungsbereich der Bank liege, habe zu einem Gewinnrückgang geführt.Der Sondereffekt stehe im Zusammenhang mit einer Sonderzahlung, welche die US-Einlagensicherungsbehörde FDIC von J.P. Morgan verlangt habe. Dieser mache USD 2,9 Mrd. aus und diene zur Deckung von Verlusten des Fonds, die durch den Schutz der nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank und Signature Bank im Zusammenhang mit deren Schließung im Frühjahr 2023 entstanden seien.Unter dem Strich habe J.P. Morgan in Q4/2023 daher USD 9,3 Mrd. verdient, nach USD 11,0 Mrd. in Q4/2022. Bereinigt um den Sondereffekt wäre der Nettogewinn auf USD 12,1 Mrd. geklettert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 3,97 über den Markterwartungen von im Schnitt USD 3,32 je Aktie gelegen.Bezogen auf das Gesamtjahr 2023 habe der Branchenprimus sagenhafte USD 49,6 Mrd. (2022: USD 37,7 Mrd.) verdient. Das Rekordergebnis sei durch das gute US-Bankenumfeld sowie durch die Übernahme der im Frühjahr gestrauchelten First Republic Bank (FRB) möglich geworden. Ohne FRB hätte J.P. Morgan satte USD 45,4 Mrd. eingefahren. Die Erfolgsgeschichte J.P. Morgans, der weltweit unangefochtenen Nummer 1 der Universalbanken, sei auch Ergebnis des auf Beständigkeit und Wachstum ausgerichteten Führungsstils Jamie Dimons, der die Bank seit 2005 als CEO leite.Während globale Mitbewerber vielfach mit laufenden Restrukturierungsthemen und damit mehr mit sich selber beschäftigt gewesen seien als mit dem Kunden, habe es J.P. Morgan geschafft, seine Marktanteile international weiter auszubauen. Im Investmentbanking nehme man mittlerweile rund 9% der globalen Erträge ein. Vor zehn Jahren seien dies noch rund 8% gewesen.Die Q4-Erträge hätten im Jahresvergleich deutlich um 12% (+7% exkl. FRB) auf USD 39,9 Mrd. zugenommen. Stark hätten sich hier insbesondere die Nettozinserträge gezeigt, welche um formidable 19% (+12% exkl. FRB) auf USD 24,2 Mrd. geklettert seien. Neben höheren Zinsen habe das Institut auch vom gesteigerten Kreditvolumen (+17%) profitiert. Im nicht-zinsbezogenen Geschäft hätten die Erträge um 3% (unverändert exkl. FRB) auf USD 15,8 Mrd. gesteigert werden können. Die Kosten seien vor allem wegen des FDIC- Effekts um 29% (+24% exkl. FRB) auf USD 24,5 Mrd. gestiegen.Der RoE (Eigenkapitalrentabilität) habe sich im Jahresvergleich von 20% auf immer noch solide 15% verringert. Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im standardisierten Ansatz im Vergleich zum Vorquartal (Q3/2023) von 14,3% auf 15,0% und im fortgeschrittenen Ansatz von 14,5% auf 15,0% erhöht.Ausblick: Für das Gesamtjahr 2024 erwarte J.P. Morgan die Nettozinserträge in gleichbleibender Höhe bei USD 90 Mrd. Die bereinigten Kosten sollten von rund USD 86 Mrd. auf USD 90 Mrd. steigen. Für das schwankungsanfälligere und von stärker von Marktbedingungen abhängige nicht-zinstragende Geschäft gebe J.P. Morgan traditionell keine Prognose ab.Die Aktie von J.P. Morgan reagiere auf die Quartalszahlen im vorbörslichen Handel aktuell mit einem Aufschlag von rund 2%.Die letzte Empfehlung zur Aktie von JPMorgan von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.01.2024)