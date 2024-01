NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

170,98 USD -0,60% (09.01.2024, 17:28)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (09.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Matt O'Connor, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und erhöht das Kursziel.Er sehe drei Hauptthemen für die US-Banken im Jahr 2024: niedrigere Zinssätze, die gut für das Bankkapital, aber im Allgemeinen schlecht für die Erträge seien, Kreditqualität, die wahrscheinlich das wichtigste Thema für Bankaktien sein werde, unabhängig davon, ob es einen Kreditzyklus gebe oder nicht, sowie Regulierung und der politische Hintergrund, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Aktie von JPMorgan dürfte von einer Aufwärtsentwicklung der Nettozinserträge, einer guten Hebelwirkung auf die Erträge aus dem Kapitalmarktgeschäft sowie einer starken Kapitalausstattung und Rücklagen für Kreditausfälle profitieren.Matt O'Connor, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die J.P. Morgan Chase-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 140 auf 190 USD angehoben. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:156,60 EUR -0,25% (09.01.2024, 17:32)