Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) weiterhin zu kaufen.Ungeachtet der Unruhe im US-Gewerbeimmobiliensektor und der Aussicht auf eine Zinswende im laufenden Jahr habe die Aktie von J.P. Morgan gestern ein neues Rekordhoch erreicht. CEO Jamie Dimon habe sich nun zu den Problemen im Immobilienbereich geäußert. Die Perspektiven für J.P. Morgan dürften relativ günstig sein.Dimon sei scheinbar nicht so besorgt, was die Verwerfungen im Immobiliensektor angehe, sofern es zu keiner Rezession in den USA komme. Viele Immobilieneigentümer könnten mit dem derzeitigen Stressniveau umgehen, habe er gegenüber dem Nachrichtensender CNBC gesagt. Anlässlich der jährlichen Konferenz in Miami für Unternehmen aus dem Bereich Hochzins- und Leveraged-Finance-Anlagen habe er in einem Interview hinzugefügt, dass niedrigere Bewertungen in Verbindung mit höheren Zinssätzen "keine Krise, sondern eine bekannte Sache" seien."Wenn wir keine Rezession haben, denke ich, dass die meisten Menschen in der Lage sein werden, sich durchzuschlagen, zu refinanzieren und mehr Eigenkapital zu investieren", so der J.P. Morgan-CEO. "Wenn die Zinsen steigen und wir eine Rezession haben, wird es Immobilienprobleme geben und einige Banken werden ein viel größeres Immobilienproblem haben als andere."Die Besorgnis über die Entwicklungen im Gewerbeimmobiliensektor habe sich in den letzten Wochen verstärkt, nachdem die New York Community Bank ihre Dividende und mehr als das Zehnfache der von Analysten erwarteten Summe für faule Kredite zurückgestellt habe. Der Markt versuche nun die Schwachstellen anderer Finanzinstitute zu identifizieren.Der Markt scheine, das erkannt zu haben, und stufe das Risiko durch Ausfälle in dem Segment für J.P. Morgan scheinbar als gering ein. Denn gestern habe die Aktie auf Intraday-Basis mit 185,20 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Die Bewertung sei trotz der Rally der letzten Monate noch immer moderat. Denn mit einem für 2024 erwarteten KGV von 11 werde die Aktie auf Höhe des 10-Jahres-Schnitts gehandelt.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung und auf dem aktuellen Niveau nach wie vor ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu J.P. Morgan Chase. In der Vergangenheit habe J.P. Morgan noch immer als Gewinner aus einer Krise hervorgehen können. Das könnte im aktuellen Umfeld durch clevere Zukäufe wieder der Fall sein. (Analyse vom 27.02.2024)