Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (16.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase-Aktienanalyse von Barclays:Barclays hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) an.Die Gewinne der US-Bank hätten über dem Konsens gelegen, da die Nettozinserträge, die Gebührenerträge, die Aufwendungen und die Rückstellungen besser gewesen seien als erwartet, heiße es in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Ein höherer Steuersatz als erwartet, Wertpapierverluste und Rechtskosten würden aber den weiteren Aufwärtstrend der J.P. Morgan Chase-Aktie begrenzen.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die J.P. Morgan Chase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 182 auf 186 USD erhöht. (Analyse vom 15.10.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:140,00 EUR -0,64% (16.10.2023, 21:49)