NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

131,25 USD -1,80% (13.03.2023, 21:00)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (14.03.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase: Aktuell hohes Risiko - ChartanalyseDer gesamte US-Bankensektor steht aktuell massiv unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Einige Aktien hätten gestern 40% und mehr an Wert verloren. Vor diesem Hintergrund seien die Verluste von 1,80% in der J.P. Morgan Chase-Aktie (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) absolut harmlos. Aber nicht nur mit dieser relativen Stärke trumpfe die Aktie momentan auf. Die Bullen hätten erneut den Supportbereich ab ca. 130 USD verteidigt. Das sei im aktuellen Umfeld eine beachtliche Leistung, auch wenn man sich der allgemeinen Schwäche nicht vollkommen habe entziehen können.Das aktuelle Risiko bei Bank-Aktie sei nicht zu unterschätzen. Hier könne eine News einen Crash auslösen, das sollte jedem bewusst sein. Würden solche News aber ausbleiben, könnte die Aktie von J.P. Morgan Chase interessant werden. Werde der Supportbereich ab 130 USD gehalten, wäre eine Kaufwelle in Richtung 144 USD möglich, wo jedoch ein starker Widerstand zu finden sei. Auf der Unterseite würden bis hin zu ca. 120 USD mehrere Unterstützungen auf kurzer Strecke folgen. Erst darunter wäre deutlich mehr Platz und die Abwärtsbewegung könnte sich spürbar beschleunigen. Die Risiken würden von 113 bis hin zu 105 USD reichen. (Analyse vom 14.03.2023)Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:123,40 EUR +0,83% (14.03.2023, 08:52)