Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

124,92 EUR -2,83% (13.01.2023, 13:35)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

139,50 USD -0,04% (12.01.2023)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (13.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - J.P. Morgan Chase: Aktie gibt vorbörslich wegen schlechter Quartalszahlen nach - AktiennewsJ.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), eine große US-Investmentbank, gab heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 bekannt, so die Experten von XTB.Der Bank sei es gelungen, die Erwartungen in Bezug auf Nettoeinnahmen und Erträge zu übertreffen, da das höhere Zinsumfeld den Banken zugutekomme. Im Handelsgeschäft sei J.P. Morgan jedoch hinter den Schätzungen zurückgeblieben, da sowohl die Erträge aus dem Aktien- als auch aus dem Anleihehandel unter den Markterwartungen gelegen hätten. Die Bank habe angegeben, dass sich die Rückstellungen für Kreditverluste in Höhe von 2,29 Mrd. Dollar aus einer Nettoaufstockung der Reserven in Höhe von 1,4 Mrd. Dollar und Nettoausbuchungen in Höhe von 887 Mio. Dollar zusammensetzen würden.Die Bank habe gesagt, dass sie möglicherweise in der Lage sein werde, Aktienrückkäufe in diesem Quartal wieder aufzunehmen, aber selbst diese Information habe die negativen Auswirkungen der schlechten Handelsleistung nicht ausgleichen können - die Aktie werde heute vorbörslich fast 3% niedriger gehandelt.Highlights:- Reingewinn: 11,01 Mrd. Dollar (+6% im Jahresvergleich)- Nettoumsatz: 35,57 Mrd. Dollar gegenüber 34,3 Mrd. Dollar erwartet (+17% im Jahresvergleich)- Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren: 3,74 Mrd. Dollar gegenüber 3,91 Mrd. Dollar erwartet- Einnahmen im Aktienhandel: 1,93 Mrd. Dollar gegenüber 1,98 Mrd. Dollar erwartet- Einnahmen im Investment Banking: 1,39 Mrd. Dollar gegenüber 1,66 Mrd. Dollar erwartet- Rückstellung für Kreditverluste: 2,29 Mrd. Dollar gegenüber 2,05 Mrd. Dollar erwartetDen aktuellen vorbörslichen Kursen zufolge werde J.P. Morgan den heutigen Handel mit einer Abwärtslücke eröffnen. Die Aktie dürfte leicht unterhalb einer kürzlich durchbrochenen Widerstandszone, die durch das 50%-Retracement des Ende Oktober 2021 gestarteten Abwärtsimpulses markiert werde, eröffnen. Sollten die Bullen die Kontrolle nicht zurückgewinnen, sei ein Pullback in Richtung der Unterstützungszone beim 38,2%-Retracement (Bereich 128,50 Dollar) nicht auszuschließen.