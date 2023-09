Weiter führt Andrew Parry aus: "Wir freuen uns, Horizon heute offiziell vorstellen zu können. Wir haben in den letzten 12 Monaten an der Entwicklung dieses Tools gearbeitet, das wir für eine wirklich bahnbrechende Entwicklung halten, die unseren Investoren und Kunden helfen wird, bessere Entscheidungen auf dem Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft zu treffen."



Ergebnisse beliebig aggregierbar



Nikolaos Dimakis, Senior Data Scientist bei J O Hambro, erläutert die Vorgehensweise: "Wir betrachten die Emissionsziele eines Unternehmens und vergleichen sie mit seinem historischen und aktuellen Verhalten. Daraus können wir den wahrscheinlichen Weg zu seinen Zielen ableiten, wie sie entweder im Carbon Disclosure Project (CDP) oder in der Science Based Targets Initiative angegeben sind. Da Prognosen über so lange Zeiträume mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, erstellen wir eine Reihe von wahrscheinlichen Ergebnissen, die aus Zehntausenden von möglichen Pfaden gebildet werden."



J O Hambro greift dazu auf eine ganze Reihe von Datenquellen zurück. Angesichts von deren Homogenität und der Fähigkeit von Horizon, die Daten für jedes Unternehmen einheitlich zu verarbeiten, können diese auf vielfältige Weise aggregiert werden. Nikolaos Dimakis konkretisiert: "Die Daten können als guter Näherungswert für die Entwicklung der gesamten globalen Unternehmensemissionen verwendet werden. Sie können nach Sektoren, nach Marktkapitalisierung und nach Region aufgeschlüsselt werden. Auf jeden dieser verschiedenen Ausschnitte der Daten kann in wenigen Augenblicken zugegriffen werden."



Ein wichtiges Instrument zur Emissionsüberwachung



Da das Bewusstsein für die drohende Klimakatastrophe sich immer weiterverbreitet und dringlicher wird, zwingt es die Unternehmen zunehmend, sich mit einem sich rasch verändernden Geschäftsumfeld auseinanderzusetzen. Dazu gehören radikale Veränderungen im Verbraucherverhalten, sozialer Aktivismus bis hin zu politischen und regulatorischen Auflagen. Genauso geht es aber auch um neue Technologien bis hin zu neuen, wachstumsstarken Märkten.



"In dieser sich bereits entwickelnden Übergangswirtschaft wird die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Emissionen zu reduzieren und zu zeigen, dass es seine Verpflichtungen einhält, einen entscheidenden Einfluss auf seinen Marktwert haben. Wir sind davon überzeugt, dass Horizon für die Anleger das wichtigste Instrument zur Überwachung und zum Verständnis dieser Auswirkungen sein wird." (05.09.2023/ac/a/m)





