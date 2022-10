Börsenplätze J.P. Morgan Chase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

119,98 EUR +0,60% (20.10.2022, 15:54)



NYSE-Aktienkurs J.P. Morgan Chase-Aktie:

117,17 USD +0,57% (20.10.2022, 15:39)



ISIN J.P. Morgan Chase-Aktie:

US46625H1005



WKN J.P. Morgan Chase-Aktie:

850628



Ticker-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

CMC



NYSE-Symbol J.P. Morgan Chase-Aktie:

JPM



Kurzprofil J.P. Morgan Chase & Co.:



Die J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) ist eines der größten amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen. Weltweit bietet die in New York ansässige Unternehmensgruppe eine breite Palette von Bankdienstleistungen an. Die Gesellschaft ist tätig in den Bereichen Investment Banking und Private Banking sowie im Beteiligungsgeschäft. Zum Angebot gehören außerdem Vermögensverwaltung, Depot- und Transaktions-Service, Finanzdienstleistungen für Konsumenten und Commercial Banking. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JP Morgan Chase: Überraschend starke Geschäftsentwicklung - AktiennewsJP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) meldete am Freitag Ergebnisse, die die Prognosen der Analysten übertrafen und dazu beitrugen, die Stimmung der Anleger, die sich um die Gesundheit der US-Wirtschaft sorgen, für die der Bankensektor der Lackmustest ist, vorübergehend zu beruhigen, so die Experten von XTB.Die überraschend starke Performance der größten US-Bank gemessen an den gehaltenen Vermögenswerten sei durch die Zinserhöhungen beeinflusst worden, die zu höheren Zinserträgen geführt hätten. Die wichtigsten Ergebnisse würden wie folgt lauten:Umsatz: 33,49 Milliarden Dollar gegenüber den Schätzungen von 32,10 Milliarden Dollar (Refinitiv)Gewinn pro Aktie (EPS): 3,12 Dollar gegenüber den Schätzungen von 2,88 Dollar (Refinitiv)Wie die Bank mitgeteilt habe, sei der Gewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 9,74 Milliarden Dollar bzw. 3,12 Dollar pro Aktie gesunken, da das Unternehmen zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 808 Millionen Dollar zur Deckung notleidender Kredite gebildet habe. Ohne Berücksichtigung von 24 Cents pro Aktie im Zusammenhang mit Verlusten aus Wertpapieren des Anlagevermögens habe die Bank einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,36 Dollar ausgewiesen und damit leicht die Schätzungen der Analysten übertroffen.Die Erträge seien um 10% auf 33,49 Milliarden Dollar gestiegen, wobei der Nettozinsertrag hervorzuheben sei, der dank höherer Zinssätze und eines wachsenden Kreditportfolios um 34% auf 17,6 Milliarden Dollar gestiegen sei. Dieses Ergebnis habe die Erwartungen der Analysten um mehr als 600 Millionen Dollar übertroffen.Trotz der überraschend starken Performance der Banken, die als Lackmustest für die US-Wirtschaft gelten könne, seien die Anleger besorgt, dass die FED ungewollt eine Rezession auslösen könnte. Die Erträge aus dem Investmentbanking und dem Hypothekengeschäft seien stark zurückgegangen, und die Unternehmen könnten aufgrund des Rückgangs der Finanzanlagen Abschreibungen vornehmen.Darüber hinaus würden die Anleger erwarten, dass die Banken die Rückstellungen für Kreditausfälle erhöhen würden, da die Angst vor einer Rezession zunehme. Analysten zufolge würden die sechs größten US-Banken nach Vermögenswerten voraussichtlich insgesamt 4,5 Milliarden Dollar an Rückstellungen bilden.Die oben genannten Markterwartungen schienen durch Dimons ausgewogene Erklärung in dieser Woche bestätigt zu werden, dass er in den nächsten sechs bis neun Monaten mit einer Rezession in den USA rechne.Alles in allem schienen die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse der größten US-Banken nicht so sehr von der außergewöhnlich guten Gesundheit des Bankensektors zu zeugen, sondern vielmehr von der außergewöhnlich pessimistischen Stimmung der Börsenanalysten, die sich auf das Risiko einer bevorstehenden Rezession vorbereiten und den Marktkonsens auf ein effektiv niedriges Niveau setzen würden. Dies könne jedoch eine Gelegenheit für kurzfristige Anstiege bieten, wie wir in der vergangenen Woche gesehen hätten.