Wien (www.aktiencheck.de) - Die nach der Bilanzsumme größte Bank der USA, JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), hat ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Ringen um die Zukunft des größten deutschen Gas-Importeurs Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) gebe es noch keinen Durchbruch. Offensichtlich sei bislang noch keine Entscheidungen getroffen worden, zumal die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen zuvor auch mit deutschen Regierungsvertretern in Berlin gesprochen habe. Uniper habe die Bundesregierung in der Gas-Krise um Hilfe gebeten. Offen sei, wie Fortum (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660, Ticker-Symbol: CMC) (Mehrheitseigentümer) sowie die finnische Regierung, die wiederum an Fortum beteiligt sei, in die Pflicht genommen werden. Die Aktien seien um 6,5% gefallen.Italiens Wettbewerbshüter hätten Google ins Visier genommen: Die Behörde AGCM untersuche den mutmaßlichen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des US-Konzerns. Scheinbar werde dem Verdacht nachgegangen, dass Google den Zugang zu anderen Internet-Plattformen behindere. Die Behörde habe am Mittwoch zusammen mit der italienischen Finanzpolizei Räumlichkeiten von Google durchsucht. Nach italienischem Recht drohe Google eine Geldstrafe von bis zu 10 % seines weltweiten Jahresumsatzes, wenn der Konzern für schuldig befunden werde. Die Alphabet-Aktien (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) hätten um 0,7% nachgegeben. (15.07.2022/ac/a/m)