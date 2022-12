Das Narrativ vom Einstieg großer Investoren mit tiefen Taschen liege auch der extrem bullishen Bitcoin-Prognose von ARK-Invest-Chefin Cathie Wood zugrunde. Bis 2030 prophezeite sie wiederholt einen Kursanstieg der digitalen Leitwährung auf eine Million Dollar. Voraussetzung dafür sei, dass die Investitionsquote der institutionellen Anleger auf fünf Prozent steige.



In den vergangenen Monaten habe der Kryptomarkt allerdings keine allzu gute Figur gemacht. Die rasant gestiegene Inflation habe wider Erwarten keine nennenswerten Mittelzuflüsse zur Folge gehabt, im Gegenteil: Das Gegensteuern der Notenbanken mittels Zinserhöhungen habe eine Flucht aus riskanten Assetklassen wie Kryptowährungen gesorgt.



Die Pleite großer, prominenter Projekte und Unternehmen wie dem Stablecoin Terra, der Krypto-Kreditplattform Celsius, dem Hedgefonds Three Arrows Capital und schließlich der Kryptobörse FTX habe darüber hinaus eindrücklich die enormen Risiken und den hochspekulativen Charakter der aufstrebenden Branche unter Beweis gestellt.



Vor diesem Hintergrund dürften viele Profi-Anleger nun erst einmal in der Beobachterrolle bleiben.



Der Bitcoin notiere kurz vor dem Jahreswechsel rund 75 Prozent unter dem Allzeithoch von Ende 2021 und rund 65 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Zwar dürfte auf diesem Niveau bereits viel Negatives eingepreist sein. Kurz- und mittelfristig mangle es jedoch an Kurskatalysatoren, die eine nachhaltige Trendwende oder gar eine neue Rally in Gang bringen könnten.



Vor diesem Hintergrund sollten Krypto-Investoren entweder sehr langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz agieren, oder gleich an der Seitenlinie auf Besserung der Lage warten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".







