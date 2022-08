Kolanovic erwarte, dass die Zeit des stärksten Pessimismus an der Börse vorüber sei. "Der Konjunkturausblick ist zwar nach wie vor schwierig, doch wir sind der Meinung, dass die Risikoprämie für Aktien in der zweiten Jahreshälfte attraktiver wird", zitiere Bloomberg aus der Analyse. Der Stratege weiter: "Die Phase, in der schlechte Daten als gutes Zeichen interpretiert werden, gewinnt an Zugkraft. Dabei kommt die Prognose zum Tragen, dass die Falkenhaftigkeit der FED, die Renditen und die Inflation allesamt ihre Höchstwerte erreichen."



Kolanovic sei für seine klugen Analysen bekannt. Im vergangenen Jahr sei er bei einer Umfrage des Magazins Institutional Investor zur Nummer 1 im Sektor gekürt worden.



Laut dem Experten seien US-Aktien günstig bewertet. Das aktuelle KGV des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) liege bei 17,5, der historische Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre bei 16,8. In der meisten Zeit seit Frühling 2020 seien amerikanische Titel teurer als derzeit gewesen.



Experten der Citigroup hätten ausgerechnet, dass nach der Rally in der vergangenen Woche Shortverkäufer mit erheblichen Verlusten zu kämpfen hätten, schreibe Bloomberg. Damit steige die Wahrscheinlichkeit eines Short-Squeeze. Kurzfristig zumindest dürften die Bullen also am Ruder bleiben. "Der Aktionär" sehe u.a. im Tech-Sektor einige Kaufchancen. (03.08.2022/ac/a/m)







