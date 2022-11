Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (24.11.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JOST Werke-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST Werke (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) hat das dritte Quartal mit kräftigen Zuwächsen abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 29,9 Prozent auf 327,1 Mio. Euro, das bereinigte EBIT um 25,2 Prozent auf 30,4 Mio. Euro geklettert. "Die breite internationale Basis unseres Geschäfts war ein wesentlicher Erfolgsfaktor, denn wir konnten durch das dynamische Wachstum in Nordamerika und Asien-Pazifik- Afrika die etwas schwächere Entwicklung in Europa kompensieren", habe Firmenchef, Joachim Dürr, erklärt.Der Vorstand werde daher mutiger: Die Erlöse sollten im Gesamtjahr nun um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf erstmals mehr als 1,2 Mrd. Euro steigen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bislang habe das Management einen Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich vorhergesehen. Beim operativen Ergebnis werde die Konzernspitze ebenfalls optimistischer - man rechne nun mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem zuvor auch hier ein Zuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JOST Werke-Aktie: