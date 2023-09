Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

49,00 EUR +0,82% (07.09.2023, 11:58)



XETRA-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

48,80 EUR +0,41% (07.09.2023, 11:42)



ISIN JOST Werke-Aktie:

DE000JST4000



WKN JOST Werke-Aktie:

JST400



Ticker-Symbol JOST Werke-Aktie:

JST



Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (07.09.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JOST Werke: Solides zweites Quartal - AktienanalyseUngünstige Wechselkurse haben den Lkw-Zulieferer JOST Werke (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) im zweiten Quartal einiges an Wachstum gekostet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei zwischen April und Juni um 2,6 Prozent auf 330,4 Mio. Euro geklettert, wie der Konzern mitgeteilt habe. Währungseffekte ausgeklammert hätte das Wachstum 6,4 Prozent betragen. Bei der Profitabilität sei das Unternehmen schwungvoller vorangekommen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 16,3 Prozent auf 37,3 Mio. Euro gewachsen. Die entsprechende Marge habe sich um 1,3 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent verbessert. Konzernchef Joachim Dürr habe sich daher mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: "Die starken Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 unterstreichen die gute Marktposition von JOST weltweit", so der Manager. "Wir konnten unsere operative Performance weiter verbessern und unsere Profitabilität gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern."Auch Analysten hätten von einem ordentlichen Zahlenwerk gesprochen - einige sähen nun sogar Raum für eine Prognoseanhebung mit der Zahlenvorlage zum dritten Quartal. Derzeit rechne JOST für das laufende Jahr mit einem Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer operativen Gewinnmarge leicht über dem Vorjahreswert von 9,8 Prozent. Was vielen Experten zudem gut gefalle, sei, dass das Unternehmen mit Übernahmen sukzessive sein Agrar-Geschäft ausbaue. Dieser Markt gelte weniger schwankungsanfällig als der für Lkws - und dürfte folglich zu einer Stabilisierung der Ergebnisse beitragen, so Nicolai Kempf von Deutsche Bank Research. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung abzurücken. (Ausgabe 35/2023)Börsenplätze JOST Werke-Aktie: