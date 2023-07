Tradegate-Aktienkurs JOST Werke-Aktie:

Kurzprofil JOST Werke AG:



Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) ist ein international führender Hersteller und Zulieferer für die LKW-Industrie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Herstellung von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. (20.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JOST Werke: Die Aktie lauert auf den nächsten Sprung - AktienanalyseVor etwas mehr als einem Jahr sind wir durch Insiderkäufe von Vorstandschef Joachim Dürr im Volumen von knapp 100.000 Euro auf JOST Werke (ISIN: DE000JST4000, WKN: JST400, Ticker-Symbol: JST) aufmerksam geworden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die JOST Werke-Aktie habe sich seitdem prächtig entwickelt - und auch der Mini Future Long von Morgan Stanley. Das Hebelpapier liege mit rund 128 Prozent im Plus. Ende vergangenen Jahres habe die Aktie eine stürmische Rally hingelegt und dabei ihr Rekordhoch bei 57,60 Euro getestet, ehe der SDAX-Titel dann zur Konsolidierung angesetzt habe. Seither schwanke der Kurs um die 50er-Marke. Die Experten sähen nun eine neue Chance, dass sich der Seitwärtstrend nach oben auflöse. Am 14. August werde der Nutzfahrzeugzulieferer seine Quartalszahlen vorstellen und könnte damit die Erwartungen erneut übertreffen. Bereits der Jahresstart sei geglückt: Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis seien die durchschnittlichen Schätzungen deutlich geschlagen worden.An der Jahresprognose habe der Vorstand damals festgehalten. "Die Nachfrage bleibt stärker als ursprünglich erwartet, und es gibt derzeit keine Anzeichen für eine Abschwächung", urteile Warburg Research. Die Experten könnten sich nun eine Überprüfung der Jahresziele vorstellen. Derartige News dürften dem Small Cap dann den erhofften Kick nach oben geben und in neue Höhen manövrieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JOST Werke-Aktie: