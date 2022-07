XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

21,38 EUR +1,04% (07.07.2022, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

21,36 EUR +0,75% (07.07.2022, 14:12)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (07.07.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK trennt sich endgültig von seiner Militärtechniksparte - AktienanalyseDer Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) hat den Verkauf seines Militärgeschäfts, der im November 2021 angekündigt war, erfolgreich abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Sparte, die unter der Dachmarke Vincorion zusammengefasst sei, gehe an einen Fonds des Finanzinvestors Star Capital Partnership. Die nötigen Genehmigungen seien erteilt, habe es geheißen. Mit dem Verkauf lasse JENOPTIK einen nicht unerheblichen Teil seines Konzernumsatzes ziehen. 2021 habe die Sparte einen Umsatz von rund 145 Mio. Euro erzielt. Sie habe damit für gut 16 Prozent der Gesamteinnahmen gestanden. Der Bereich habe zudem als recht stabil gegolten, was Umsatz, Aufträge und Arbeitsplätze angehe. Gewissensbisse habe CEO Stefan Traeger dennoch keine. Der Verkauf sei aus strategischen Überlegungen erfolgt. Es hätten keine Synergien zwischen Vincorion und "dem großen Rest" bestanden. JENOPTIK wolle sich außerdem auf sein Kerngeschäft mit optischen Komponenten, Lasern und Industrieausrüstungen konzentrieren. "Dort werden die Einnahmen investiert und damit in weiteres Wachstum", so Traeger.Auch Berenberg-Analyst Lasse Stüben finde Gefallen an der stärkeren Ausrichtung hin zu den globalen Trends Digitalisierung, Gesundheit und Mobilität - und halte die Aktie unter anderem deshalb derzeit für viel zu niedrig bewertet; sein Kursziel liege mit 35 Euro gut 64 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 26/2022)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: