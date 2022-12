Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (01.12.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die anhaltend starke Nachfrage aus der Halbleiterindustrie beschert JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) weiter kräftige Zuwächse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 251 Mio. Euro geklettert. Die Ertragslage habe mit dem Erlösanstieg zwar nicht Schritt halten können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe "lediglich" um 12 Prozent auf 48 Mio. Euro zugelegt, wodurch sich die entsprechende Marge um 3,4 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent verringert habe.Im Vorjahresergebnis sei allerdings ein positiver Einmaleffekt im Zusammenhang mit den Zukäufen von Trioptics und Interob enthalten gewesen. Diesen herausgerechnet habe die Gewinnrendite um 0,3 Prozentpunkte zugelegt. Auch der Auftragseingang habe sich weiter stark entwickelt. Laut JENOPTIK habe er per Ende September bei 884,5 Mio. Euro und damit 32,1 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.Der Konzern sei daher nun etwas optimistischer und erwarte den Umsatz in diesem Jahr in der oberen Hälfte der im Sommer erhöhten Prognosespanne von 930 bis 960 Mio. (Vorjahr: 751) Euro. Die EBITDA-Marge solle weiter auf 18 bis 18,5 (Vorjahr: 16,7) Prozent zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link