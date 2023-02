Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (23.02.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück - AktienanalyseDer Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der anhaltenden starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie sei der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um mehr als 30 Prozent auf rund 980 Mio. Euro geklettert. Die eigene Prognose - 945 bis 960 Mio. Euro - sei damit übertroffen worden. Auch die EBITDA-Marge habe mit 18,8 Prozent über dem Ziel von 18 bis 18,5 Prozent gelegen. "JENOPTIK hat sich im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Umfeld besser entwickelt als zu Jahresbeginn erwartet", habe CEO Stefan Traeger konstatiert. "Sowohl unser Bestandsgeschäft als auch die Ende 2021 erfolgte Akquisition haben hierzu beigetragen."Auch für das laufende Jahr gebe sich das Management zuversichtlich: Aufgrund des guten Auftragseingangs (2022: plus 27 Prozent), des hohen Auftragsbestands (734 Mio. Euro) und des anhaltend positiven Verlaufs in den photonischen Kerngeschäften, vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich, dürfte der Umsatz 2023 auf 1,05 bis 1,10 Mrd. Euro zulegen, habe es geheißen. Von den Erlösen sollten zudem nun 19,0 bis 19,5 Prozent als EBITDA hängen bleiben. Bei dem angepeilten Umsatz käme damit ein operativer Gewinn von 200 bis 215 Mio. Euro heraus - nach 184 Mio. Euro im Vorjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: