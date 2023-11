Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

24,22 EUR -1,30% (16.11.2023, 13:15)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

24,30 EUR -0,98% (16.11.2023, 13:02)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (16.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Volle Orderbücher lassen den Technologiekonzern entspannt auf das restliche Jahr blicken - AktienanalyseGute Geschäfte mit der Halbleiterindustrie und in der Medizintechnik haben dem Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) auch im dritten Quartal Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 5,2 Prozent auf knapp 264 Mio. Euro sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 6,7 Prozent auf 51,4 Mio. Euro geklettert. Die Umsatzrendite habe sich entsprechend von 19,2 auf 19,5 Prozent verbessert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 21,5 Mio. Euro geblieben - 18,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Auch was die weitere Entwicklung betreffe, gebe sich der Konzern zuversichtlich - und habe dank gut gefüllter Auftragsbücher das Ziel bestätigt, 2023 den Umsatz auf 1,05 bis 1,10 (Vorjahr: 0,98) Mrd. Euro zu steigern. Bei der EBITDA-Marge peile der Konzern trotz des konjunkturellen Gegenwinds mit 19,5 Prozent nun sogar das obere Ende der Prognosespanne an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: